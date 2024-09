2º turno em SP pode consolidar Tarcísio como anti-Lula em 2026

Alheio à gincana dos padrinhos, o eleitor joga outro jogo. Parece mais interessado em asfalto do que na polarização alegórica entre comunistas e fascistas. E não se dispõe a fazer de 2014 um videoteipe de 2022.

Lula venceu Bolsonaro na cidade de São Paulo. Mas um pedaço pobre e periférico do seu eleitorado está fechado com Nunes. Com o carisma de uma pedra de gelo e cercado de denúncias, o prefeito se aproxima do segundo turno com uma rejeição de 21%. Boulos é rejeitado por 38% dos eleitores.

Hoje, Nunes prevaleceria sobre Boulos com folga: 52% a 37%. Seja qual for o resultado, o governador de São Paulo mudou de patamar. Olha para 2026 com outros olhos. As circunstâncias o promoveram de sub-Bolsonaro para anti-Lula.