A disputa familiar entre os irmãos Ferreira Gomes no Ceará foi vencida com grande vantagem nas eleições deste ano pelo senador Cid (PSB), contra o ex-candidato à Presidência Ciro (PDT). O racha também resultou no declínio do poder da família e, no vácuo, na ascensão do ministro da Educação e ex-governador do estado, Camilo Santana (PT).

O PSB, ao qual Cid se filiou em fevereiro, foi o partido que mais fez prefeitos no estado: 65 ao todo. Além disso, estava desde o primeiro turno na coligação com Evandro Leitão (PT), eleito em Fortaleza.