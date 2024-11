Cid esmaga Ciro em disputa familiar no Ceará, e Camilo ganha força no vácuo

Ela afirma que Cid mostrou sua força no interior ao se filiar ao PSB e levar consigo boa parte dos prefeitos que eram aliados da família.

Logo após Cid deixar o PDT e ir para o PSB, em fevereiro, o novo partido do senador passou a contar com 61 prefeitos no estado, e o PDT caiu para 27, diz Monalisa.

O número de prefeitos pedetistas foi caindo mais até chegar a apenas dez em julho. Nesse caso, boa parte dos prefeitos foi para o PT, graças à força do governo do estado nas mãos de Elmano de Freitas (PT) e ao capital político do ministro Camilo Santana. Ex-governador, ele

participou ativamente das campanhas no Ceará, deixou o governo bem avaliado e foi eleito para o Senado em 2022 com votação histórica no estado.

Quando chegou nas prévias, o PDT lançou pouquíssimas candidaturas em comparação com outras legendas, muito porque houve essa migração.