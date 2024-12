Câmera de PM mostra início de abordagem em que idosa foi agredida em SP Imagens da câmera corporal de um policial militar mostram o início da abordagem que terminou com uma idosa de 63 anos e outras pessoas agredidas na noite da quarta-feira (4) no bairro Jardim Regina Alice, em Barueri, na Grande São Paulo. A coluna obteve acesso ao vídeo nesta quinta-feira (5). Até o momento, 12 PMs que participaram da ocorrência foram afastados das ruas. O vídeo começa com os policiais militares questionando Matheus Higino se ele não tem documentos, ao que o jovem responde que não. Na sequência, o jovem pede para que a motocicleta dele não seja apreendida. Veja o texto completo de Josmar Jozino