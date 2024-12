Autocrítica de Tarcísio sobre câmeras da PM é cenográfica

Antes da chegada de Tarcísio, a polícia paulista estava submetida a uma política de segurança baseada em evidências. As imagens das câmeras corporais dos policiais eram descarregadas numa central que permitia a observação diária da atividade policial pelos comandantes de batalhões. A letalidade policial minguou. Sob nova administração, a realidade se inverteu.

Até a semana passada, São Paulo registrava 712 mortes decorrentes de intervenção de PMs. Numa comparação com as 460 registradas em todo o ano de 2023, houve uma alta de 55%. Em conflito com a lógica, Tarcísio informa que o capitão Derrite será mantido no cargo. Demora a perceber que não são apenas os erros que arruínam um governo, mas o modo como o governante age depois de cometê-los.