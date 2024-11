A guia turística Thaís Patrícia, na Serra da Barriga, em Alagoas. 2024. Evelyn Barreto Única guia mulher na Serra da Barriga, ela mantém viva história de Palmares O chão de terra batida acolhe as mãos e os joelhos da guia turística Thaís Patrícia, 26. Com seu equeté, adorno utilizado por religiosos de matriz africana como elemento de proteção, ela se inclina por completo e passa alguns segundos em silêncio. É como se pedisse bênção e licença. A reverência da jovem, que também é professora de geografia e mestranda na área na Universidade Federal de Alagoas, é um ritual que ela cumpre sempre que pisa no solo sagrado da Serra da Barriga, Patrimônio Cultural do Mercosul desde 2017, localizada na cidade de União dos Palmares, cerca de 78 quilômetros de Maceió (AL). É de lá que ela, a única guia mulher - entre uma dezena de homens -, tem tido a missão de transmitir o legado do maior, mais importante e longevo berço de resistência negra contra a escravidão das Américas, o Quilombo dos Palmares — que existiu na Serra por volta do século 16. "Não é apenas um guiamento. Fui escolhida para ser a guardiã daquele espaço", conta Thaís. Leia matéria completa de Géssika Costa, que visitou o local no começo do mês. PUBLICIDADE Magnu Sousá e Maurílio de Oliveira, os irmãos da dupla Prettos Mariana Pekin/UOL PEGA A VISÃO "O povo morria de saudades de uma roda de samba sem microfone, informal. E deu certo demais, foi uma identificação meio natural. [A notícia] se espalhou que nem fogo no palheiro"

Maurílio de Oliveira, cantor Os músicos Magnu Sousá e Maurílio de Oliveira foram os convidados de No Tom, programa do TOCA. No papo, eles falaram sobre seu atual projeto, o Quintal dos Prettos, roda de samba que realizam há seis anos no quintal de uma casa, sem microfone e "sem pensar em ninguém". O samba no Belenzinho, em São Paulo, já recebeu convidados como Emicida, Maria Rita, Salgadinho, Luciana Mello e muitos outros. AGENDA Festival Afrofuturismo Ano VI Acontece neste sábado (30), em Salvador (BA), com rodas de conversas e atividades culturais sobre diversidade, tecnologia e inovação. Com o tema "Adinkras - o código fonte da liberdade", é promovido pelo Hub de Inovação Vale do Dendê. Saiba mais. Amor de Baile Espetáculo multilinguagem celebra a efervescência cultural do movimento Black Rio dos anos 70, destacando a afetividade e o empoderamento racial. Saiba mais.