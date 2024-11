Única guia mulher na Serra da Barriga, ela mantém viva história de Palmares

Na época, o curso foi ministrado pelo professor Zezito Araújo, ativista do movimento negro e mestre em história pela Universidade Federal de Alagoas.

"Eu gostava de ouvir as histórias dele, interagia e fazia os trabalhos. No final, consideraram o meu esforço e consegui a formação. Num universo de 54 pessoas, muita gente não se formou e não foi para a prática. Não existia a estrutura de hoje, para subir a Serra, precisava ter muita força e resistência. Era cansativo. Abracei a profissão com unhas e dentes por amor e curiosidade, mas também por necessidade"

Thaís Patrícia, 26

Entre as dificuldades no processo, ela lembra das interferências do machismo. Por um tempo, alguns guias turísticos mais antigos se sentiram ameaçados e tentaram, por diversas vezes, boicotá-la. "Eu fechava com umas escolas e, de repente, em cima da hora, elas desmarcavam. Depois, encontrava os guias à frente do passeio. Isso aconteceu em muitos momentos", conta.

Com o certificado do curso em mãos, Thaís recebeu um conselho do professor: "Não decore nada, conte a história do jeito que você sabe, do seu jeito". Ela segue este ensinamento à risca, mostrando a história de Palmares a partir de uma visão decolonial que fortalece, cada vez mais, seu pioneirismo.

"Se eu não tivesse um círculo familiar forte, principalmente a minha mãe me entender, não daria certo. É um trabalho arriscado, mas nunca desisti", ressalta.