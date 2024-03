Moro julgado: 5 pontos para entender processo de cassação do senador no PR

Haverá novas eleições para o Senado no Paraná em caso de condenação?

Sim. O Código Eleitoral determina que a decisão da Justiça Eleitoral que resulte na perda do mandato de um candidato eleito pelo sistema majoritário, como os senadores, conduzirá à realização de novas eleições, independentemente do número de votos anulados. Recentemente, o STF decidiu que não existe a possibilidade do segundo mais votado assumir interinamente o cargo.

Moro pode ser condenado por abuso de poder mesmo que não seja responsabilizado por condutas irregulares na pré-campanha?

Sim. Ainda que ele tenha realizado atos de pré-campanha permitidos por lei, como falar de suas propostas, pedir apoio político e sem ter formulado pedido de voto (o que é vedado), ele pode ter abusado desta prerrogativa. Não é somente a prática de condutas proibidas pela lei que pode servir para atrair o que se chama de abuso do poder, mas a forma com que elas se deram: com excesso de recursos e desvio de finalidade dos gastos de natureza partidária, por exemplo.

Anna Paula Oliveira Mendes é mestre em direito, professora de direito eleitoral da graduação e pós-graduação (Uerj, IDP, Unifor, Uerr) e coordenadora acadêmica da Abradep (Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político).

Amanda Cunha é professora especialista em direito eleitoral, direito sancionador e direitos humanos, comunicadora digital em @amandacunhacomunica e coordenadora de Comunicação da Abradep.