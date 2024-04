Estratégia do TSE de regrar uso de IA nas eleições não é isenta de riscos

No início de março, cumprindo a obrigação que impõe o Código Eleitoral, o TSE aprovou as resoluções que serão aplicadas às eleições de 2024. Dentre as mudanças propostas, houve grande repercussão sobre a regulamentação sugerida para o uso da Inteligência Artificial (IA) no processo eleitoral, tema que tem se colocado como grande desafio não apenas no Brasil, mas em todas as democracias.

A Resolução TSE 23.732/2024, que alterou a Resolução TSE 23.610/2019, relativa à propaganda eleitoral, foi relatada pela ministra Cármen Lúcia, que conduziu um amplo processo de diálogo com a sociedade civil, recebendo propostas em audiências públicas ocorridas no mês de janeiro.

Inicialmente havia a intenção, sugerida na minuta que a relatora circulou para consulta pública, de adotar uma visão bastante liberal quanto às possibilidades de uso da IA pelas campanhas, inclusive admitindo que conteúdos sintéticos - as conhecidas deep fakes - fossem utilizadas, desde que com o intuito positivo de promoção de candidaturas e com a devida identificação.