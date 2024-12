PM que mata virou projeto ilegal e ineficaz de governo, dizem pesquisadores

Em São Paulo, governador enalteceu PM e repudiou casos nesta terça-feira (3). "A Polícia Militar de São Paulo é uma instituição que preza, acima de tudo, pelo seu profissionalismo na hora de proteger as pessoas. Policial está na rua para enfrentar o crime e fazer com que as pessoas se sintam seguras", escreveu Tarcísio de Freitas (Republicanos) em uma publicação em suas redes sociais.

"Aquele que atira pelas costas, que chega ao absurdo de jogar uma pessoa da ponte, evidentemente não está à altura de usar essa farda, seguiu o governador. "Esses casos serão investigados e rigorosamente punidos", completou.

Secretário de segurança paulista também se manifestou sobre casos. "Policial não atira pelas costas em um furto sem ameaça à vida e não arremessa ninguém pelo muro", escreveu Guilherme Derrite em publicação na rede social X nesta terça. "Pelos bons policiais que não devem carregar fardo de irresponsabilidade de alguns, haverá severa punição", completou.

Posicionamentos diferem do tratamento do governo paulista a outros casos de violência policial. Em março, o governador reagiu à denúncia de entidades à ONU sobre ações violentas e letais da PM paulista, afirmando não estar "nem aí" (relembre aqui).

Já no Rio, governador Cláudio Castro (PL) não se pronunciou publicamente sobre caso do homem baleado nas costas por policial. Em nota, a assessoria da PM-RJ informou que a Corregedoria da Polícia Militar instaurou um inquérito para "reunir provas complementares e encaminhar ao Ministério Público". O órgão disse ainda que os policiais foram "afastados preventivamente do serviço nas ruas e serão submetidos a um processo administrativo disciplinar para avaliar a capacidade de permanecerem na corporação".

Para pesquisadora, casos não são isolados e violência é naturalizada dentro das corporações. "Apesar dos depoimentos oficiais que falam em casos isolados de desvio de conduta dentro das corporações policiais, o que vemos é a naturalização de abordagens abusivas e operações policiais pouco efetivas no combate ao crime, mas altamente letais, principalmente em regiões periféricas e favelas", diz Pinheiro.