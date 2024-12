Guerra na Ucrânia: Quando Rússia e EUA podem usar armas nucleares?

Tropas norte-coreanas estão na Rússia. Cerca de 10 mil soldados norte-coreanos estão estacionados na região de Kursk, na Ucrânia, segundo o Pentágono. Em entrevista coletiva, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky chegou a dizer que poderiam ser enviadas até 100 mil tropas por Kim Jong Un, o que não foi confirmado.

China é terceira maior potência nuclear

18.nov.2024 - Presidente da China, Xi Jinping participa da Cúpula de Líderes do G20 no Rio de Janeiro Imagem: Ludovic MARIN / AFP

"Tigre de papel". As primeiras bombas nucleares da China foram desenvolvidas a partir de 1964. A função era de serem "tigres de papel" —algo aparentemente assustador, mas na realidade inofensivo, pois a China não tinha interesse de usar as ogivas em combate. No mundo de hoje, se não quisermos ser intimidados pelos outros, devemos ter armas atômicas por todos os meios", explicou Mao Tsé-Tung na época.

Governo chinês possui cerca de 500 bombas nucleares, o terceiro maior arsenal do mundo. A política nuclear chinesa se baseia em nunca ser a primeira a disparar, mas ter a capacidade de responder nuclearmente. Um estudo do Boletim de Cientistas Atômicos aponta que, em tempos de paz, as forças armadas do país não deixam as ogivas próximas aos lançadores.