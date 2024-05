Minha indignação

Após 10 dias vendo os gaúchos e gaúchas enfrentando a ira da natureza, confesso que perdi a paciência com mentirosos

Na madrugada em que se completaram dez dias do maior desastre meteorológico da história do meu estado natal, fiquei acordado respondendo diversas mensagens de preocupação. Dezenas de pessoas me enviavam em seus celulares um vídeo onde supostamente eu era linchado à noite em uma visita a um abrigo. Amigos, companheiros, familiares me perguntavam se eu estava bem, se precisava de ajuda. O vídeo é mais um episódio de uma estratégia organizada de desinformação que acontece no Rio Grande do Sul.

As imagens são de uma assembleia sindical no Ceará, onde alguém que não sou eu, é alvo de violência, porém as mensagens não apenas davam a entender que o vídeo era atual e me envolviam, como diziam que eu estava tendo a "recepção que merecia". Mentir não é novidade, a mentira não nasceu com o WhatsApp, mas é nas redes sociais que surge o fenômeno de produção de mentiras em escala industrial, com ações coordenadas e métodos para desinformar.