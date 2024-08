Decisão do STF é o fim das emendas impositivas; o refém foi liberto

Uma nota conjunta, recém-publicada no site oficial do STF, acaba de noticiar que, em reunião, os Presidentes do Senado Federal, da Câmara dos Deputados e do Supremo Tribunal Federal (STF), o Ministro da Casa Civil, o Advogado-Geral da União e o Procurador-Geral da República, com a presença de todos os Ministros do STF, firmaram as linhas gerais de um acordo, a partir da liminar deferida na ADI 7697, em que funcionamos como advogados do autor.

Esse acordo pode dar cabo às emendas impositivas no seu sentido atual, que as caracteriza pelo poder do Parlamento de dispor de parte significativa do orçamento da União, sem qualquer chance de oposição pelo Presidente da República.

O acordo determina que as emendas à lei orçamentária anual, impostas por deputados e senadores, ou seja, as suas ordens de gastos enfiadas no orçamento, submetem-se a critérios técnicos e políticos e, portanto, deixam de ser uma mera imposição do parlamentar, contra a qual o Poder Executivo não pode opor objeções.