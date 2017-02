Investigado na Lava Jato, Lobão é eleito presidente da CCJ

REUTERS/Ueslei Marcelino/12.mai.2016 Senador Edison Lobão fala

O senador Edison Lobão (PMDB-MA) foi eleito na manhã desta quinta-feira (9) o presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, uma das mais poderosas do Senado. Investigado na Lava Jato, o parlamentar será responsável, por exemplo, por sabatinar o ministro licenciado Alexandre de Moraes, indiciado nesta semana pelo presidente Michel Temer para ocupar a vaga de Teori Zavascki no Supremo Tribunal Federal.

A indicação do senador foi oficializada ontem pelo PMDB. O partido forma a maior bancada do Senado e, por isso, teve preferência na escolha do nome para ocupar a presidente da CCJ. O senador deve ocupar o cargo no biênio 2017/2018.

Lobão é alvo de dois inquéritos vinculados à Lava Jato. O senador nega as acusações.

A escolha de Lobão para o cargo foi feita diante de uma disputa interna no partido. A escolha final se deu ao forte apoio dos ex-presidentes do Senado José Sarney (AP) e Renan Calheiros (AL). Romero Jucá também foi um dos nomes que influenciaram a nomeação de Lobão.

CCJ e a Sabatina

O senador Antonio Anastasia (PSDB-MG) assume a vice-presidência da CCJ. O parlamentar foi o relator da comissão especial do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff.

Ao todo, a comissão é composta por 27 senadores titulares e 27 parlamentares suplentes. Com a eleição, os trabalhos da CCJ poderão ser retomados após o recesso parlamentar.

Uma das primeiras ações será a sabatina de Alexandre de Moraes. O presidente recém-eleito do Senado, Eunício Oliveira (PMDB-CE), pediu pressa e quer que o processo aconteça até 22 de fevereiro.

Já como presidente da CCJ, Edison Lobão designou o senador Eduardo Braga (PMDB-AM) como relator da indicação do nome de Moraes para o cargo de ministro do STF. Sua responsabilidade será elaborar um parecer recomendando, ou não, a aprovação do nome para ocupar uma vaga no Supremo.