Funaro diz que entregou dinheiro "nas mãos" de Henrique Alves

Reprodução 26.out.2017 O deputado Eduardo Cunha (à esq.) e o corretor Lúcio Funaro (dir.) ficaram frente a frente em depoimento na Justiça Federal, em Brasília

O delator Lúcio Funaro, apontado como operador do PMDB, afirmou nesta sexta-feira (27), em audiência na Justiça Federal, ter entregue dinheiro pessoalmente ao ex-ministro Henrique Alves (PMDB-RN) e disse "ter certeza" que o ex-ministro foi beneficiado com recursos do esquema de propina supostamente montado pelo ex-deputado Eduardo Cunha (PMDB-RJ) na Caixa Econômica.

"Entreguei pra ele mesmo, nas mãos dele em São Paulo", disse Funaro.

Funaro prestou depoimento na 10ª Vara Federal de Brasília. O delator é réu no processo em que Cunha e Alves são acusados de participar de um esquema de corrupção na Caixa Econômica Federal para liberação de recursos do FI-FGTS, fundo de investimento estatal.

"Eu tenho certeza que ele [Cunha] repassou dinheiro para o Henrique Alves", disse o delator, respondendo a perguntas do juiz Vallisney de Oliveira, de Brasília.

Funaro afirmou ter entregue em uma ocasião cerca de R$ 150 mil reais pessoalmente a Alves num hotel em São Paulo e disse também ter emprestado um avião particular para que um funcionário do ex-ministro levasse uma mala com cerca de R$ 5 milhões de reais que seria utilizado na campanha de Alves ao governo do Rio Grande do Norte.

Presente à audiência, Cunha demonstrou contrariedade com o relato de Funaro sobre a suposta participação do ex-deputado no esquema.

"Ele [Cunha] sempre foi muito correto. Nunca tive problema nenhum de contabilidade com ele", disse Funaro.

Do outro lado da mesa na sala de audiência, Cunha balançou a cabeça em sinal de negativa à afirmação.

Apontado como antigo operador do PMDB, o corretor de valores Lúcio Funaro passou à posição de acusador de Cunha ao fechar acordo de colaboração premiada e relatar supostos fatos ilícitos praticados pelo peemedebista.

O ex-deputado passou então a atacar a veracidade da delação de Funaro, afirmando que ele relata fatos dos quais não participou.

Cunha também teria tentado negociar um acordo de delação, mas o processo não foi adiante.

Na audiência nesta sexta-feira, Cunha e Funaro estão sentados um de cada lado de uma mesa postada à frente do juiz Vallisney Oliveira, responsável pelo processo. Eles estão acompanhados por seus advogados.

A denúncia contra Cunha e Alves teve como base as investigações da Operação Sepsis. Segundo o MPF (Ministério Público Federal), entre os anos de 2011 e 2015, o então deputado Eduardo Cunha atuou em um esquema de cobrança de propina a empresas beneficiadas pela Caixa Econômica Federal e ao FI-FGTS.

O esquema teria contado com a participação de Fábio Cleto, ex-vice-presidente de Loterias da Caixa Econômica Federal que posteriormente assinou um acordo de delação premiada.

Além de Cleto, Cunha e Alves, também foram denunciados no processo o corretor Lúcio Funaro, apontado como operador do PMDB, e o empresário Alexandre Margotto.

Cleto, Funaro e Margotto, réus nesse processo, firmaram acordos de colaboração premiada com a Justiça.

Eduardo Cunha tem negado o envolvimento em qualquer prática ilegal. A defesa de Henrique Alves afirma que não há provas contra ele.