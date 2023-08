Em derrota para Zanin, STF livra da cadeia homem autor de furto de R$ 100

Alguns colegas do indicado de Lula, no entanto, tiraram esse homem da prisão, seguindo entendimento aberto pelo ministro Alexandre de Moraes. O autor do furto era julgado pelo crime junto a outro homem e teve a prisão convertida em medida alternativa, ao contrário do que defendeu Zanin.

A dupla de réus respondia pelo furto de um macaco de carro, dois galões para combustível e uma garrafa contendo óleo diesel. Agora, o réu que teve a prisão substituída vai poder cumprir medidas como multa, serviços comunitários ou limitações em finais de semana, alternativa que ainda vai ser definida por juízes de primeira instância —ele tinha sido condenado a dez meses de prisão.

A pena atribuída ao segundo réu, por outro lado, tinha sido de dois anos e 26 dias, em regime semiaberto, vai seguir nesse mesmo período, mas passará para o regime aberto. Essa modalidade de pena exige o retorno à residência do réu ou casa de albergado durante a noite e nas folgas, por exemplo. O entendimento vencedor sobre o segundo réu também foi de Moraes.

Cármen Lúcia votou por reconhecer o princípio da insignificância, mas também acabou vencida. Na avaliação dela, os réus deveriam ter sido absolvidos.

* Com informações da Agência Estado