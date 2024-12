Lula faz pronunciamento em cadeia nacional nesta segunda-feira

Lula usou discurso no ano passado para fazer balanço de governo. No primeiro ano de mandato, o presidente relembrou os atos golpistas de 8 de janeiro e pregou união dos brasileiros.

Governo chega ao fim do segundo ano com avaliação positiva de 33%. Segundo pesquisa Quaest, 34% dos entrevistados consideram o governo Lula regular, ante 33% que avaliam como positivo e 31% como negativo. Outros 2% não souberam responder. A aprovação do trabalho do próprio Lula é de 52%, enquanto 47% desaprovam.