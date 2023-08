Lula marca cirurgia no quadril para 29 de setembro em Brasília

A data foi escolhida devido à intensa agenda internacional do presidente. É esperado que o presidente precise de descanso por pelo menos uma semana, mas a operação deve impactar a agenda o mínimo possível. Ele vai ter acabado de voltar da Assembleia-Geral da ONU (Organização das Nações Unidas), em Nova York.

Lula reclama de dores na "cabeça do fêmur" há meses. No final de julho, ele fez uma infiltração no quadril no hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, mas relatou que voltou a sentir dores apenas 12 horas depois.

É uma cirurgia convencional para a colocação de uma prótese no quadril. Os pacientes submetidos a este procedimento têm a volta ao normal da mobilidade. A recuperação é rápida. Há fisioterapia e pós-operatório e todo um protocolo, mas em poucos dias o presidente poderá estar no Planalto, podendo despachar do Alvorada normalmente.

Roberto Kalil Filho, médico de Lula, no UOL News em julho

Agenda internacional

Como a operação não é de urgência, ela foi adequada à agenda internacional de Lula, não ao contrário. Veja as próximas viagens marcadas: