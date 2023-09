'Certamente ele não voltará', diz Lula em provocação a Bolsonaro

Em seguida, o petista afirmou que Bolsonaro deve estar "coçando as unhas e mordendo" porque precisará esperar oito anos para concorrer novamente ao Planalto, mas "certamente não voltará".

É chato porque o mandato está acabando. Só faltam três anos e quatro meses, porque oito meses já comemos. O mandato para quem está no governo passa muito rápido, para quem está na oposição esperando a vaga demora muito. O Bolsonaro deve estar coçando as unhas e mordendo porque vai demorar para ele e certamente não voltará.

Lula, no Ceará

Bolsonaro foi condenado por uma reunião com embaixadores em julho de 2022, a pouco mais de dois meses das eleições. Nela, ele atacou, sem provas, a credibilidade do sistema eleitoral. O encontro foi transmitido pela estatal TV Brasil.

A decisão do TSE faz com que Bolsonaro não possa disputar as eleições de 2024, 2026 e 2028 — duas municipais e uma presidencial. Bolsonaro estará autorizado a se candidatar a partir das eleições de 2030.

Na ocasião, o petista destacava as ações implantadas por seu terceiro governo para os médio e microempreendedores. Segundo o presidente, sua gestão quer permitir mais créditos aos produtores para alavancar a economia e melhorar a imagem do Brasil no mundo.