Amorim: Nunca vi nada parecido com joias recebidas por Bolsonaro

'Comandantes militares estão muito engajados com a democracia'

Amorim, que também foi ministro da Defesa da ex-presidente Dilma Rousseff, avaliou que o comando militar está "muito engajado" com a democracia e que não há preocupação sobre as Forças Armadas no 7 de Setembro. "Vejo uma confluência [do governo] com o que falam os comandantes militares", disse.

Assessor disse que país precisa recuperar seus símbolos. "É muito engraçado porque você ouvia as pessoas falando que nós [petistas] éramos partidários, mas nunca excluímos ninguém ou fizemos do verde e amarelo uma coisa exclusiva dos nossos governos. Ela é do Brasil e continuará a ser do Brasil".

