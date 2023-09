Prefeitura de SP ignora comissão e bairros recebem placas instagramáveis

A CPPU (Comissão de Proteção à Paisagem Urbana) estuda "a pertinência de elaborar um regramento específico para ordenar esse tipo de elemento visual na cidade", diz a prefeitura. O grupo é ligado à Secretaria Municipal de Urbanismo — e não é o mesmo que a Comissão de Gestão de Obras e Monumentos Artísticos em Espaços Públicos, da Secretaria da Cultura.

A gestão Nunes respondeu que as placas do Grajaú e do Jardim Myrna saíram por cerca de R$ 30 mil cada e a do Itaim Paulista por pouco mais de R$ 46 mil. Todas foram pagas pela prefeitura — com orçamento das administrações regionais. A Secretaria Municipal de Subprefeituras ressaltou que os preços dos demais letreiros foram divulgados no Diário Oficial.

A administração municipal, entretanto, não utiliza uma padronização para que os dados sejam encontrados por palavras-chave como "letreiro", "totem", "painel" ou até mesmo as frases "Eu amo [nome do bairro]".

A reportagem só conseguiu identificar o valor da placa do Grajaú após a assessoria de imprensa das subprefeituras enviar a página do Diário Oficial. Na publicação, é usada a expressão "revitalização de praças" — o que dificulta a busca.

Legislação prevê transparência

Os dados sobre as doações no Portal da Transparência não foram encontrados pela reportagem. Especialistas afirmam que a prefeitura deve facilitar a consulta de doações — principalmente em período eleitoral. As eleições municipais ocorrem em 2024.