Lula: militares se apoderaram do 7 de Setembro, mas data é de todos

O grupamento federal atuará conjuntamente com a PMDF e com o as Forças Armadas por meio "Gabinete de Mobilização Institucional", criado pelo governo do DF para definir a atuação integrada de todas as instituições envolvidas na operação.

A PMDF montará barreiras de revista das pessoas que comparecerem ao local do evento. O Plano de Ações Integradas (PAI) ainda prevê o fechamento de vias para organizar o evento e a presença de batalhões especializados para lidar com eventuais situações de conflito, como a Tropa de Choque.

*Com informações da Agência Estado