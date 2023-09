Mendonça vota para absolver réu de tentativa de golpe com tese bolsonarista

Mendonça usou como argumento em seu voto teses bolsonaristas questionando o papel do governo Lula (PT) na segurança dos prédios dos Três Poderes. Ele afirmou que não conseguia entender como o Palácio do Planalto foi invadido e que questionou onde estava o efetivo da Força Nacional e da guarda do prédio.

O ministro também defendeu, como aliados de Bolsonaro, que a Corte STF não tem competência de julgar os casos dos atods golpistas de 8 de janeiro. Ex-ministro da Justiça e ex-advogado-geral da Unisão, Mendonça foi indicado por Bolsonaro ao STF.

Reitero o meu posicionamento quanto à ausência de competência do Supremo Tribunal Federal para processamento e julgamento do presente caso.

Eu fui ministro da Justiça. Em todos esses movimentos, como o 7 de Setembro, estava com uma equipe de prontidãoEu fui ministro da Justiça. Eunão consigo entender e carece de resposta como o Palácio do Planalto foi invadido da forma como foi invadido. Vossa Excelência, ministro Gilmar [Mendes], sabe o rigor de vigilância e cuidado que deve haver lá.

Eles não agiram para tentar depor o governo. A deposição do governo dependeria de atos que não estavam ao alcance dessas pessoas — disse Mendonça. — Há dúvidas razoáveis de saber como esse grupo entrou com tamanha facilidade, eu não digo no Supremo, não digo no Congresso, mas dentro do Palácio do planalto. Onde estava todo o efetivo da Força Nacional? Hoje o Brasil não sabe.