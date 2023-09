General Dutra ignora faixas e nega ter visto perfil golpista de acampamento

O general liderava as tropas em Brasília porque era Comandante Militar do Planalto durante o governo Jair Bolsonaro e no dia das invasões às sedes do três Poderes. Dutra falou que a estratégia do Exército foi estrangular o acampamento dificultando a logística.

Ele afirmou que não recebeu informação sobre nenhuma atividade de caráter golpista desenvolvida pelas pessoas que estavam em frente do QG. Também informou desconhecer a presença de militares no local.

As declarações do general não se sustentaram. A relatora da CPI, senadora Eliziane Gama (PSD-MA) lembrou que foi dentro do acampamento que George Washington Sousa planejou a colocação de uma bomba em um caminhão próximo ao Aeroporto de Brasília, caso que veio à tona em dezembro.

Eliziane chegou a mostrar uma foto de George Washington tirada no acampamento. O manifestante golpista ficou calado durante depoimento na CPI, mas admitiu que frequentava as barracas em frente ao QG do Exército.

Outra contradição do general ocorreu quando ele mencionou que não sabia de militares da reserva no acampamento. A relatora citou um grupo que se autointitulava "boinas vermelhas"

A presença deles consta de informes de órgãos de inteligência e do relatório feito ao fim da intervenção federal decretada depois de 8 de janeiro. Mesmo sendo número 1 do Exército no Planalto Central, o general falou que nunca recebeu informes sobre este este grupo.