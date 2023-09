STF determina multa coletiva de R$ 30 milhões a condenados pelo 8/1

Valor considera prejuízo gerado por ataques a prédios. Cálculo estima danos causados por atos no Supremo (R$ 15 milhões), Palácio do Planalto (R$ 9 milhões), Senado (R$ 3,5 milhões) e Câmara (R$ 3 milhões).

Pagamento será feito de forma "solidária" pelos réus condenados. Ao todo, o Supremo julgará mais de 1.400 pessoas pelos atos. De acordo com Moraes, a punição tem caráter "pedagógico".

Segundo a presidente do STF, Rosa Weber, "a soma vai ser corrigida no dia da proclamação do resultado, incidindo juros de mora legais a partir do trânsito em julgado do acórdão", quando não é possível mais recursos.

Primeiro condenado

O STF (Supremo Tribunal Federal) condenou hoje (14) Aécio Lúcio Costa Pereira, primeiro réu acusado de invadir e depredar prédios públicos durante os atos golpistas de 8 de janeiro. A pena foi fixada em 17 anos de prisão, sendo 15 anos e meio em regime fechado.

Com votos duros contra os atos golpistas, divergências sobre a condenação por crimes considerados mais graves e até um bate-boca acalorado entre os ministros Alexandre de Moraes e André Mendonça, foi condenado o primeiro réu pelo 8 de janeiro.