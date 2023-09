Alexandre de Moraes celebra Dia da Democracia: "Único caminho'

O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) e presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) Alexandre de Moraes celebrou o Dia Internacional da Democracia, comemorado neste 15 setembro, em sua conta no X, antigo Twitter.

O que aconteceu:

Moraes deu "parabéns aos democratas" e escreveu que a "democracia não é um caminho fácil, exato ou previsível, mas é o único caminho".