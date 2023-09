Gilmar arquiva investigação de aliados de Lira no caso do kit robótica

O ministro Gilmar Mendes, do STF (Supremo Tribunal Federal), arquivou o inquérito que envolve aliados do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), por suspeita de desvios em contratos de kits de robótica em Alagoas, na última quinta-feira (21).

O que aconteceu

No entendimento do ministro, houve "usurpação da competência" do Supremo. A decisão, que está sob sigilo e foi confirmada pelo UOL, segue parecer de agosto da PGR (Procuradoria-Geral da República) que defendeu que a investigação deveria ter sido iniciada no Supremo, e não na primeira instância.