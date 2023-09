Sakamoto: Heleno, que falou tantas bizarrices, agora quer se calar na CPI

O deputado federal lembrou do fato de que Heleno, após sair de uma reunião no Palácio do Planalto com Jair Bolsonaro, aconselhou os manifestantes que não perdessem as esperanças.

Eles estavam nessa articulação para tentar convencer as forças armadas, em sua maioria, a atuar no sentido de invalidar o processo eleitoral. Eu não tenho dúvida que se ele falar, e falar a verdade, ele vai contribuir para dizer que havia sim uma especulação.

Sakamoto: Aras foi cúmplice do carrasco da democracia

O PGR (Procurador-Geral da República), Augusto Aras foi um cúmplice do carrasco da democracia, afirmou o colunista Leonardo Sakamoto ao comentar declaração do procurador de que teria agido para impedir uma guerra constitucional.

O Aras não é salvador da democracia brasileira, ele é cúmplice do seu carrasco,. Ele foi sócio do seu carrasco. O Aras protegeu Jair Bolsonaro nos momentos mais terríveis do seu mandato.