Nunes se dá nota 9, reforça apoio a Bolsonaro e sinaliza reajuste do ônibus

Nunes ainda declarou apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro na disputa presidencial de 2026 por "uma questão de coerência" e reforçou que o aliado deve ter direito à "presunção da inocência". No caso de a inelegibilidade se confirmar, disse que o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) será levado a disputar o cargo. Veja abaixo os principais trechos:

O senhor tem falado sobre a possibilidade de reajustar a tarifa de ônibus em 2025. Já tem um valor?

Eu tenho até o dia 26 deste mês para decidir isso e avisar a Câmara Municipal, como determina a Lei Orgânica do Município. Eu não gostaria de aumentar. Mas, se não conseguir, não vou repassar toda a inflação do período, que seria de 32%.

A alta do dólar influencia em sua decisão?

A minha vontade é não aumentar. Mas o cenário econômico do país, com a alta do dólar - que influencia no preço do óleo diesel - e a previsão de alta da inflação para o ano que vem ainda não me deixaram decidir. E a correção da tarifa tem que ser pensada de acordo com o próximo ano.

A promessa que fez na campanha de dar gratuidade a mulheres que têm filhos em creches também vai contar nessa decisão?