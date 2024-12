ONG paga empresa de réu por tráfico com dinheiro de emenda parlamentar

Desde agosto de 2021, ele é réu por tráfico de drogas em Quissamã, no interior do RJ. À época, foi preso, segundo a PM, vendendo cocaína a um usuário próximo a um quiosque, no bairro Piteiras. Com Santos, os policiais informaram ter apreendido 48 g da droga.

Trecho de denúncia do MP-RJ Imagem: Reprodução

Por não ter antecedentes e o crime não envolver violência, o rapaz foi liberado dois dias após a prisão, com a condição de comparecer mensalmente à Justiça, informar mudança de endereço e não se ausentar da comarca onde o processo tramita por mais de dez dias.

Desde então, Santos nunca mais apareceu. Diante do sumiço, o Ministério Público pediu sua prisão preventiva no ano passado, mas a Justiça negou e optou por continuar a tentar localizar o rapaz. Até agora ele não foi encontrado para apresentar sua defesa no processo.

Na semana passada, o UOL tentou localizar Santos em Magé (Baixada Fluminense), conforme endereço residencial que informou na Junta Comercial, mas o número da casa não existe. Na sede da MPM — uma sala comercial em Jacarepaguá, zona oeste carioca — ninguém foi encontrado.

Na sexta (20), a reportagem conversou com o rapaz por um celular, cujo número foi informado pela Promacom. Em um primeiro momento, ele disse já ter sido inocentado da acusação. Depois, afirmou que teve que se ausentar da cidade onde foi preso para trabalhar e que a pendência com a Justiça está sendo resolvida por seu advogado.