CPI do MST não é prorrogada e termina sem votar relatório final

A CPI do MST foi encerrada nesta quarta-feira (27) sem votação do relatório final, após o cancelamento da reunião que aconteceria ontem. Em entrevista coletiva, os deputados que integram a comissão acusaram o governo federal de interferir nos trabalhos.

O que aconteceu

Presidente da comissão, Coronel Zucco (Republicanos-RS) disse que a CPI foi pressionada a acabar porque o ministro da Casa Civil, Rui Costa, seria convocado. "Mexer com o MST é mexer com forças poderosíssimas", afirmou em entrevista coletiva. "Este governo federal joga baixo, e isso prejudicou a aprovação do relatório, uma vez que tínhamos e temos votos para aprovação do relatório final", acrescentou.