Salles livra deputado do PT para tentar salvar relatório da CPI do MST

7.mar.2016 - José Rainha ficou conhecido como líder do MST Imagem: Moacyr Lopes Junior/ Folhapress

Como ficou o relatório de Salles?

Tributo a Bolsonaro. Salles inicia seu relatório afirmando que houve "calmaria no campo" no mandato de Jair Bolsonaro (PL), quando o deputado foi ministro do Meio Ambiente. Ele afirma que "a partir da prosperidade do setor agropecuário, as invasões de terras e os crimes correlatos recrudesceram".

Crítica ao governo Lula. Em seguida, o relator cita o aumento de ocupações a partir de 1º de janeiro, "com mais invasões no início de 2023 do que na totalidade dos quatro anos anteriores".

O atual Governo seja através do Incra, do Ministério do Desenvolvimento Agrário, do Ministério da Agricultura, da Casa Civil e da própria Presidência da República, não é apenas omisso (...) como é conivente e partícipe das ações de incentivo às invasões.

Ricardo Salles em relatório da CPI do MST

Salles diz que o agronegócio preserva o meio ambiente. Ao dizer que "o direito de propriedade é sagrado", afirmou que a agropecuária gera desenvolvimento "ao mesmo tempo em que preserva o meio ambiente". Ambientalistas dizem, porém, que o setor é um dos principais responsáveis pelo desmatamento no Brasil.