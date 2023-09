'Escolha deles', diz secretário de SP sobre 28 mortos pela PM na Baixada

A operação tornou-se um dos atos mais letais da história da Polícia Militar paulista, sob a premissa oficial de ser uma iniciativa para sufocar traficantes na região.

PM executou, torturou e forjou provas em ação no Guarujá, segundo testemunhas. Familiares e vizinhos de pessoas mortas na Operação Escudo apontam que policiais militares executaram, torturaram, ameaçaram, forjaram provas e alteraram cenas de crime em ações na Baixada Santista durante as últimas semanas.

"Inconcebível achar ou, como ouvimos algumas vezes, que foi vingança", afirmou o secretário do governo Tarcísio Freitas (Republicanos). "Toda vez que um policial for hostilizado, nós imediatamente aumentamos o efetivo para demonstrar o policial está presente. O reforço no policiamento é importantíssimo quando um policial for hostilizado, para que haja uma pronta resposta."

Ao longo de 40 dias, foram 28 mortos, três feridos em estado grave, 388 procurados capturados e uma tonelada de droga apreendida. Segundo Derrite, a operação resultou em 976 presos. A ação policial começou em 28 de junho, após a morte do soldado Patrick Bastos Reis no Guarujá, e foi encerrada no dia 6 de setembro.

O secretário afirmou que os indicadores criminais apresentaram alta na Baixada Santista nos meses de janeiro, fevereiro e março. Em abril, segundo o secretário, houve estabilidade. "A partir de maio, [houve] queda de indicadores em todo o estado. Nossa decisão enquanto gestores foi fazer a Operação Impacto."

Derrite disse ainda que foram registradas oito mortes de policiais. "Baixada Santista estava vivendo um momento de caos, com a morte desses policiais. Foram 130 ataques a viaturas, ataques ao Estado democrático de direito."