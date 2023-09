Derrite apaga post de maconha com adesivo de Lula após ação da AGU

Derrite disse quem 'em nenhum momento objetivou associar' a imagem de Lula ao tráfico de drogas. Em nota, a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo disse a publicação foi apagada por conta da notificação da AGU e que o secretário "seguirá dando publicidade a grandes apreensões de cargas ilícitas".

AGU viu caráter político na postagem e pediu "imediata remoção". A notificação advertia que, "em caso de não cumprimento do pedido, a AGU adotará as medidas judiciais cabíveis para reparar o ato e responsabilizar o agente público pela conduta".

O secretário da Segurança Pública Guilherme Derrite esclarece que apagou a publicação em questão por conta de uma notificação extrajudicial da Advocacia Geral da União e que seguirá dando publicidade a grandes apreensões de cargas ilícitas no Estado de São Paulo. Ressalta que em nenhum momento objetivou associar a imagem do presidente da República ao tráfico de drogas, mas enaltecer o bom trabalho dos agentes públicos no impedimento de que entorpecentes acessem o Estado de São Paulo via fronteiras.

Secretaria da Segurança Pública de São Paulo, em nota

Quem é Guilherme Derrite

Derrite é alinhado ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Foi deputado federal por São Paulo, eleito pela primeira vez em 2018, e é policial militar da reserva da PM paulista. Ele atuou na Rota (Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar), batalhão especial da PMSP.