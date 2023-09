CNDH: Governo de SP cancelou reunião sobre violações na Operação Escudo

O presidente do CNDH (Conselho Nacional dos Direitos Humanos), André Carneiro Leão, contou no UOL News que o secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, desmarcou uma reunião com o conselho para discutir a Operação Escudo.

O número de mortos na Operação Escudo chegou hoje a 27, segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo. Essa é a operação mais letal da polícia paulista em mais de 30 anos.