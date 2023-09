Influenciador que subiu rampa com Lula critica: Fala desnecessária

Ivan foi escolhido como um dos representantes da diversidade do povo brasileiro que entregaram a faixa presidencial a Lula na posse. No dia 1º, o presidente subiu a rampa do palácio presidencial ao lado de Ivan, do cacique Raoni, da catadora Aline Sousa, do professor Murilo Jesus, do metalúrgico Weslley Rocha, dos apoiadores Jucimara dos Santos e Flávio Pereira e do menino Francisco Carlos do Nascimento e Silva.