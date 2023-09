Pré-cirurgia, Lula diz que seguirá trabalhando: 'Não vão me ver de andador'

O presidente brincou sobre o pós-operatório hoje no "Conversa com o Presidente". Está previsto que ele fique no hospital até a próxima terça (3), caso não haja nenhuma intercorrência, e tenha de fazer fisioterapia e aderir ao uso de andador e muletas durante a recuperação.

O [fotógrafo Ricardo] Stuckert não quer que eu ande de andador, já falou que não vai me filmar de andador. O que significa que vocês não vão me ver de andador ou muleta. Vocês vão me ver sempre bonito.

Lula

Lula vai fazer uma pausa nas viagens oficiais durante sua recuperação. A próxima agenda internacional será nos Emirados Árabes Unidos em novembro, onde acontece a COP28.

O presidente diz que queria operar logo após as eleições, mas esperou para evitar comentários. "Vão dizer: 'O Lula ganhou e já está internado'. Então resolvi primeiro recuperar o Brasil politicamente, depois recuperar na geopolítica internacional para dizer para o mundo inteiro que o Brasil voltou."

No processo da campanha, na cena em que você me viu pulando no carro de som, você não sabe a dor que eu sentia, mas eu pulava porque era preciso animar as pessoas. Se o candidato está com a cabeça baixa, ele não passa otimismo para a sociedade.

Lula

A cirurgia ocorrerá em Brasília por motivos logísticos e vai ser realizada pela mesma equipe do Hospital Sírio-Libanês de São Paulo que acompanha o caso, segundo o UOL apurou. A operação será feita na unidade da capital federal. Depois, ele ficará em repouso no Palácio da Alvorada.