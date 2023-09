Tales: Setor do PT espera que Janja convença Lula a indicar mulher ao STF

Integrantes do PT esperam que Janja influencie na escolha do novo ministro do STF, já que o presidente Lula (PT) ficará recluso até o final do mês de outubro por causa de uma cirurgia no quadril na próxima sexta-feira (29), disse o colunista do UOL Tales Faria em comentário ao UOL News da tarde desta quarta-feira (27).

A expectativa que estou notando entre petistas mulheres e petistas homens que defendem maior papel da mulher no governo, é que a Janja nesse período de primeira-ministra, de pessoa que fala no ouvido do presidente por mais tempo, consiga convencê-lo a mudar de posição em relação às indicações para o STF, que coloque alguma mulher nisso daí.