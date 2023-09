O presidente Lula (PT) irá realizar uma cirurgia no quadril na próxima sexta-feira (29) e deverá ficar afastado das atividades presidenciais pelo menos até o final do mês de outubro. Durante o programa Análise da Notícia, o colunista do UOL José Roberto de Toledo afirmou que a primeira-dama Janja irá exercer um papel de uma espécie de liderança política, uma vez que será a pessoa que terá contato mais próximo com o presidente.

No pós-operatório de Lula, primeira-dama deve virar primeira-ministra.

José Roberto de Toledo

Lula irá precisar de pelo menos três semanas de recuperação após sair do hospital. O presidente irá realizar a cirurgia na sexta-feira (29) e, se tudo ocorrer dentro do previsto, ficará no hospital até a próxima terça-feira, dia 3 de outubro. Após receber alta, Lula terá uma recuperação lenta e ficará pelo menos três semanas "preso" no Palácio do Alvorada. No mínimo até o dia 24 de outubro o presidente terá que fazer fisioterapia e caminhadas para se adaptar a prótese e recuperar os movimentos.