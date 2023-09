Tales: Sob Barroso, Mendonça e Kassio Nunes devem esquecer bolsonarismo

Com Luís Roberto Barroso como presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), os ministros André Mendonça e Kassio Nunes devem esquecer o bolsonarismo, afirmou o colunista do UOL Tales Faria durante participação no UOL News desta quinta-feira (28).

Para o colunista, o ex-presidente Jair Bolsonaro, após tantos ataques contra o Supremo, acabou aproximando os ministros da Corte, até mesmo Gilmar Mendes e Barroso, que chegaram a ter alguns conflitos.