Saudades da taxa das blusinhas

E teve rolê externo de novo hoje, darling. O Fed, que é o Banco Central americano, reduziu juros (o que os mercadinhos do mundo já sabiam que iria rolar). Mas a fala do todo-poderoso chefe do BC de lá, Jerome Powell, de que no ano que vem os cortes podem não rolar é que estressou de vez as bolsas da terra do Tio Sam que despencaram. E o dólar fogueteou.

Esse cabelo aí era de antigamente, Tixa. Imagem: Arte: Tixa News

Se ganhei ou se perdi, o importante é que emoções eu vivi

Mas se de um lado o Haddad vem com essa de que é só especulação, o mercadinho também não fica atrás no believe me (veja que virei poliglota hoje). O mercado financeiro fica tentando emplacar (e está emplacando) a narrativa de que todo mundo está perdendo com essa alta. Ahã, çei. Até parece que não tem ninguém apostando contra o Real. Tudo bem, darling, é Natal e o que que tem acreditar em Papai Noel, né?

Pensamento aleatório. Eu não sei, mas tem gente me soprando aqui no ouvido que vale dar uma olhadinha lá no Sthulberger, no Márcio Appel, no Xavier da SPX, no Andrew Rider. Tixa, quem são esses? Povo do mercadinho, darling. Não é nenhum Andrew que vende Rider.