Lula repete Bolsonaro e turbina áreas sob controle do centrão com R$ 1,3 bi

Fontes relataram ao UOL que a verba foi solicitada pelo senador Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), o principal beneficiado no programa durante a gestão Bolsonaro. Alcolumbre foi o padrinho oculto de R$ 264 milhões em convênios realizados com recursos do ministério, segundo planilha de controle interno obtida via LAI (Lei de Acesso à Informação).

Em reportagem do UOL publicada neste mês, a Defesa disse não ter ingerência sobre o destino dos recursos do Calha Norte e que todas as indicações cabem a parlamentares.

No entanto, essa versão mudou. Questionada sobre quem seriam os padrinhos dos R$ 80 milhões injetados pelo projeto de lei de autoria do governo Lula, a Defesa afirmou que o Calha Norte "segue rigorosamente a legislação vigente e que, até o momento, não recebeu nenhuma indicação ou pedido de parlamentar".

Ofício da Defesa classificou a demanda de verba como urgente, mas a pasta não informou nem mesmo quais municípios serão beneficiados.

Procurado, Alcolumbre não comentou se tem envolvimento com os R$ 80 milhões injetados no Calha Norte. Na ocasião da publicação de reportagem que o posiciona como principal beneficiado do programa, o senador afirmou, em nota, que "desconhece qualquer sistema paralelo de distribuição de recursos no âmbito do Ministério da Defesa" e que apoia os investimentos da pasta "seguindo os critérios legais e transparentes".

Imagem: Arte/UOL

Acréscimos após aprovação do arcabouço

Os trâmites para a aprovação dos dois projetos de lei começaram em 1º de agosto, com ofícios da ministra do Planejamento, Simone Tebet, solicitando remanejamentos de recursos. Os textos foram aprovados nesta semana na Comissão de Orçamento do Congresso.