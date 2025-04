Quem é o ideólogo por trás do líder chinês Xi Jinping

Ao contrário de muitos intelectuais que retornam de temporadas no exterior adotando ideias estrangeiras, Wang voltou à China e escreveu "America Against America" (América Contra Ela Própria), uma crítica contundente ao "liberalismo exacerbado nos Estados Unidos" e ao que ele chamou de "decadência moral" da sociedade americana.

Após essa experiência, Wang abandonou a academia e ingressou na burocracia do Partido Comunista Chinês, onde teve uma ascensão meteórica. "Ele acaba sendo nomeado para o comitê permanente do Politburo, que são os sete que mandam na China: o Xi Jinping mais seis. Ele é um dos seis", destaca Toledo, evidenciando a importância deste personagem na estrutura de poder chinesa.

Segundo Kerry Brown, estudioso britânico citado por Toledo, Wang é responsável pela prevalência do "neoconservadorismo ou do neoautoritarismo chinês" na ideologia do Partido Comunista. Esta visão defende a cultura chinesa contra a influência ocidental, principalmente americana, e reforça a predominância do Partido Único, do Partido Comunista, centralismo democrático, unidade na luta.

Toledo ressalta a importância de compreender figuras como Wang em um contexto de crescente influência global chinesa: "Enquanto o Trump e o Elon Musk gritam nas redes sociais, o Wang Huning sussurra no ouvido do imperador, que por enquanto é da China, mas sabe-se lá do imperador do que será."

A influência de Wang Huning representa um contraponto ideológico aos valores ocidentais e ajuda a explicar a resistência chinesa à americanização, mesmo em tempos de intensa globalização econômica. Seu papel como arquiteto intelectual das políticas de Xi Jinping o torna uma figura essencial para compreender a China contemporânea e suas ambições geopolíticas.

