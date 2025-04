O que você precisa saber sobre a China, segundo Haddad

Toledo destaca ainda "Duas Revoluções: Rússia e China", do historiador britânico Perry Anderson, que compara as diferentes trajetórias desses países após transformações em seus sistemas comunistas, e "Capitalismo, Apenas", de Branko Milanovic, que aborda o capitalismo político chinês.

O livro que parece ter mais impactado o ministro, segundo Toledo, é "Como a China Escapou da Terapia de Choque", da economista alemã Isabella Weber. A obra analisa como a China rejeitou as prescrições neoliberais do Consenso de Washington que foram seguidas pela Rússia com resultados ?catastróficos?, optando por criar o seu próprio mercado.

A curiosidade de Haddad sobre a China pode estar relacionada ao atual cenário geopolítico, com a guerra comercial entre China e Estados Unidos impactando a economia global. Como Toledo mencionou na conversa com o ministro, essas tensões podem até ter "uma coisa positiva para o Brasil, como, por exemplo, a transferência de fábricas, de plantas industriais chinesas para o Brasil."

O interesse de Haddad por entender os fundamentos do sucesso econômico chinês reflete uma preocupação estratégica com o posicionamento brasileiro em um cenário internacional em transformação, onde a China emerge como potência econômica dominante após séculos de hegemonia ocidental.

