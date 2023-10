Alckmin lidera comitiva do governo ao Amazonas em meio a seca severa

O governo federal vai avaliar a situação de estiagem que atinge 58 municípios do Amazonas, além de Rondônia e Acre, que já afetou pelo menos 500 mil pessoas.

Alckmin disse que serão anunciadas algumas iniciativas para socorrer a região. Entre elas, a realização de duas obras de dragagem, uma no Rio Solimões e outra no Rio Madeira, para recuperar a capacidade de navegação de ambos. A primeira obra terá 8 km de extensão, com duração de 30 dias e custo de R$ 38 milhões. A segunda, em 12 km, terá duração de 45 dias e custo de R$ 100 milhões.

Outras iniciativas. O governo também avalia a liberação de seguro-defeso aos pescadores pelo período em que foram prejudicados pela seca. Serão enviados 191 brigadistas para reforçar a equipe local no controle de incêndios, além do envio de alimentos, água, combustível e medicamentos para a população afetada.

"Vamos lá pra ouvir, dialogar com quem está vivendo o problema, autoridades, governador, prefeitos, parlamentares, sociedade civil organizada, setor produtivo. Ver o problema in loco e ajudar", afirmou Alckmin.

Quem participa da comitiva: