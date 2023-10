CPI do 8/1: Ruralista suspeito de financiar atos golpistas fica calado

O ministro Dias Toffoli, do STF, autorizou que ele se cale para não produzir provas contra si mesmo. Ele usou desse direito e apenas respondeu se conhecia vários familiares, também apontados como responsáveis por enviar caminhões a Brasília.

Argino já deu entrevistas dizendo que é Bolsonaro "até debaixo d'água". Também defendeu a ditadura militar.

[A ditadura] só não era boa para quem não queria trabalhar.

Argino Bedin ao site O Joio e o Trigo

Ele foi um dos alvos quando o STF determinou o bloqueio de contas de pessoas físicas e jurídicas sob suspeita de financiar a tentativa de golpe. De 43 contas bloqueadas, 24 são de Sorriso (MT), cidade onde o depoente mora.

Segundo relatório da Abin, Mato Grosso foi o estado de onde partiram mais caminhões para engrossar o acampamento em Brasília, respondendo por metade do total. A situação reforça a suspeita do envolvimento de empresários nessa movimentação.