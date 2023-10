Gilmar critica ideia de mandato para ministros do STF: 'Esforço retórico'

O ministro Gilmar Mendes, decano do STF (Supremo Tribunal Federal), criticou pelas redes sociais a proposta de estabelecer mandatos para integrantes da Corte. A ideia tem sido aventada no Congresso, como reação a decisões tomadas pelo tribunal, e encontrou eco até no presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG).

"Esforço retórico"

Gilmar ironizou o que chamou de "comovente esforço retórico" usado para justificar a medida, que foi "ressuscitada" no Congresso. De acordo com o ministro, a proposta "se fará acompanhar do loteamento das vagas, em proveito de certos órgãos".