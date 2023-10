Moraes abre código-fonte das urnas e critica voto impresso

"Estamos completando esses 35 [anos da Constituição Federal de 1988] com estabilidade democrática, com eleições periódicas de dois em dois anos e com a certeza que o Brasil tem o sistema mais eficiente, mais invulnerável e mais transparente de votação de todo o mundo", disse o ministro.

Nós sabemos os problemas que tínhamos com o voto impresso. As fraudes, a dificuldade na apuração, principalmente em municípios pequenos. Isso simplesmente foi encerrado a partir do início da votação eletrônica.

Alexandre de Moraes, presidente do TSE

Sem militares

O evento contou com a presença de representantes de 16 partidos políticos, incluindo o PL, de Jair Bolsonaro, e de entidades como a Ordem dos Advogados do Brasil e a Polícia Federal. Estiveram no evento, além do PL, Agir, Avante, PDT, MDB, Novo, Patriota, PT, PCdoB, PP, PSDB, Republicanos, PSOL, Solidariedade, PV e PSD.

Uma ausência, porém, chamou a atenção: as Forças Armadas.

Ao contrário da presença constante no ano passado, os militares não enviaram representantes para acompanhar a abertura do código-fonte.