'Brasil não poupará esforços para evitar a escalada do conflito', diz Lula

O presidente Lula afirmou neste sábado (7) que o Brasil não poupará esforços para evitar a escalada do conflito em Israel. Uma ofensiva contra o país deixou mais de 100 mortos e ao menos 779 pessoas feridas. O grupo islâmico Hamas assumiu a autoria do ataque.

O que aconteceu

O presidente disse que o Brasil atuará para evitar o aumento do conflito. "O Brasil não poupará esforços para evitar a escalada do conflito, inclusive no exercício da Presidência do Conselho de Segurança da ONU", escreveu Lula em uma rede social.