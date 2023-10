Quem são os 4 nomes cotados para suceder Lira no comando da Câmara

Na legislatura anterior, Pereira foi aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Contudo, é lembrado por integrantes da bancada do Republicanos por, em 2019, ter sido contrário à tentativa de transferência de Lula da Superintendência da Polícia Federal no Paraná para a Penitenciária 2 de Tremembé, em São Paulo.

Conversas nos corredores da Câmara em busca de apoio. Deputados dizem que já foram procurados por Pereira para diálogos sobre a possibilidade de apoiá-lo à presidência da Casa.

Pode ser uma ponte entre Lula e evangélicos. Aliados do presidente do Republicanos e interlocutores do petista afirmam que os pontos favoráveis a Pereira são: não ter uma relação tão próxima com Lira e ser bispo licenciado da Igreja Universal — algo que poderia ampliar o apoio a Lula do segmento evangélico, sempre mais próximo de Bolsonaro.

Outro nome que aparece é o do deputado alagoano Isnaldo Bulhões (MDB-AL). O parlamentar diz ficar feliz por ser considerado na disputa, mas afirma que ainda é muito cedo para tratar do assunto.

A disputa pelo comando da Câmara impõe um grande desafio ao governo, que terá de escolher um nome que saia vitorioso. O deputado que conquistar a presidência da Casa será decisivo para emplacar pautas governistas no Legislativo, dar andamento à agenda do Palácio do Planalto até 2027 e impedir que seja instalado um processo de impeachment -- como fez Eduardo Cunha (PTB-SP) com a ex-presidente Dilma Rousseff (PT).